Lanciata la navetta cinese con 3 astronauti diretti alla stazione spaziale Tiangong per la prima missione di 6 mesi

E’ stato lanciato dalla base Jiuquan, nel deserto del Gobi, un razzo Lunga Marcia con la navetta cinese Shenzhou 13, che porta sulla stazione spaziale Tiangong tre astronauti. L’aggancio alla stazione spaziale e’ previsto dopo sei ore e mezzo di lancio, intorno alle 1,00 del mattino italiane del 16 ottobre. Questa missione è destinata a diventare storica non solo per la sua durata, 6 mesi, anche per lo sviluppo del programma spaziale della Cina.

Nella capsula, ci sono Wang Yaping, 41 anni, prima astronauta donna a raggiungere la nuova stazione spaziale cinese, Zhai Zhigang, 55 anni, e Ye Guangfu, 41 anni. Se tutto procederà secondo i piani, stabiliranno un nuovo record nazionale di permanenza in orbita. I tre astronauti proseguiranno le operazioni di costruzione della nuova stazione Tiangong (“Palazzo Celeste”), che dovrebbe essere completata entro la fine del prossimo anno. I tre hanno anche il compito di installare un piccolo braccio robotico e di condurre esperimenti scientifici in campi come la medicina spaziale e la fisica in assenza di gravità.

Il vicedirettore della China Manned Mission Space Agency, Lin Xiqian, ha spiegato che permanenze nello Spazio di 6 mesi diventeranno “comuni” nelle future missioni cinesi, per questo uno degli obiettivi di questa missione è “testare” la capacità dei taikonauti e delle strutture per soggiorni così lunghi.

Tiangong peserà circa 70 tonnellate e dovrebbe rimanere in funzione per 15 anni, in orbita a circa 400 chilometri dalla superficie terrestre. Wang diventerà la prima donna a lavorare sulla Tiangong e sarà anche la prima ad effettuare una passeggiata spaziale nel corso della missione. Per la taikonauta si tratta della 2ª missione in totale nello spazio: maggiore dell’Aeronautica militare e pilota di aerei da trasporto Wang è stata reclutata come aspirante astronauta nel 2010. Nel 2013, ha trascorso 15 giorni in orbita con la missione Shenzhou-10.