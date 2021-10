Previsioni Meteo: prima domenica di ottobre con maltempo su diverse aree, peggioramento al Nord-Ovest dalla sera

MeteoWeb

Anche per la prima domenica di ottobre, sulla falsariga della giornata odierna, continuerà, secondo le previsioni meteo, un moderato afflusso di aria umida oceanica, soprattutto sul medio-basso Tirreno in mare, ancora con debole circolazione ciclonica alle medie quote. Insisteranno, quindi, le condizioni per instabilità in particolare sulla Sicilia, ma anche sulla Campania, soprattutto occidentale e sul Lazio. Su queste tre regioni sono attesi i rovesci e i temporali più ricorrenti, localmente anche di una certa intensità. Sul resto dei settori centro-meridionali non è attesa un granché di influenza instabile, mentre un peggioramento via via riguarderà i settori nordoccidentali, di più verso sera, qui per via di un nuovo attacco perturbato proveniente dalla Francia.

Più nel dettaglio, nella mattinata le previsioni meteo computano nubi con rovesci diffusi, anche temporali localmente forti sulla Sicilia centro-orientale, qualche rovescio sulla Calabria meridionale e nubi con rovesci sparsi sulla Campania occidentale e anche sul Centro Sud Lazio. Nel contempo, addensamenti con rovesci irregolari interesseranno l’alto Piemonte, localmente l’alta Lombardia, la Liguria centrale e anche l’alto Adriatico, il Golfo di Trieste e il Friuli-Venezia Giulia orientale. Tempo migliore altrove, ma con nubi irregolari abbastanza diffuse, magari meno sui versanti adriatici, sulla Puglia e sulla Sardegna, con più ampio soleggiamento su queste aree. Al pomeriggio e in serata, insisteranno nubi più compatte associate a rovesci e temporali sparsi sulle medesime aree del medio-basso Tirreno, ossia sulla Sicilia, soprattutto centro-meridionale, sul Centro Sud Lazio e sulla Campania, specie occidentale.

E’ atteso un progressivo peggioramento del tempo al Nordovest, soprattutto tra la Valle d’Aosta, il Piemonte centro-occidentale e l’alta Lombardia, con rovesci e temporali via via più diffusi, anche forti la sera tra Biellese, Nord Vercellese, Ossola e Verbano. Addensamenti con locali rovesci ancora sulla Liguria centrale e sul Friuli-Venezia Giulia orientale, continuerà un tempo mediamente più asciutto altrove e con maggiori schiarite. Il campo termico è atteso in aumento sulla Sardegna, localmente in lieve aumento anche al Centro Sud, più o meno stazionario al Nord: temperature massime mediamente comprese tra +22 e +27°C, localmente punte fino a +28/+29°C, qualcuna estrema anche verso i +30°C in Sardegna.

