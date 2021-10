Previsioni Meteo: tempo in prevalenza soleggiato nel weekend, nubi e locali piogge all’estremo Sud

MeteoWeb

Dopo una giornata, quella odierna, ancora piuttosto ventilata, soprattutto al Centro-Sud, e con temperature abbastanza fresche, le previsioni meteo per il fine settimana evidenziano un leggero miglioramento, soprattutto sotto il profilo della ventilazione e anche termico. Non un granché di cambiamento, tuttavia i venti sono attesi in progressiva attenuazione, specie per la giornata di domenica, e anche le temperature potranno guadagnare qualche grado in particolare sulle regioni del medio-basso Adriatico, appenniniche e meridionali. Sotto l’aspetto delle precipitazioni, su gran parte del paese il tempo è previsto asciutto e ampiamente soleggiato, tuttavia una ultima, lieve ondulazione delle correnti alle medie quote, potrebbe tornare a incentivare una moderata instabilità tra le isole maggiori e localmente sulla Calabria meridionale.

Più nel dettaglio, nella giornata di sabato 16, le previsioni meteo computano più nubi irregolari sulla Sardegna, con qualche debole piogge sparsa qua e là, magari qualcuna localmente più intensa, e poi nubi in aumento anche sulla Sicilia dove, in serata, sono attesi rovesci e locali temporali, in particolare sulla parte settentrionale della regione e probabilmente più intensi sull’Ovest Palermitano e verso anche il Trapanese occidentale. Nubi irregolari anche sulle aree meridionali peninsulari, a causa ancora di una circolazione da Nord, con addensamenti sparsi qua e là ma, su questi settori, senza precipitazioni degne di nota. Ampio soleggiamento al Centro Nord. Ancora venti sostenuti settentrionali sulle regioni adriatiche, sul Tirreno largo, tra Marche, Umbria e Toscana, e occidentali o nord-occidentali sui Canali delle Isole Maggiori. Venti in moderata attenuazione altrove.

Per la festività di domenica, 17 ottobre, con buona probabilità l’instabilità si farà più accesa sulla Sicilia, con nubi più diffuse, rovesci o temporali sparsi un po’ su tutta l’isola, sebbene in maniera non compatta, quindi magari anche con settori più all’asciutto. Gli addensamenti si spingeranno anche verso la Calabria meridionale, soprattutto sul Reggino, localmente verso il Catanzarese meridionale, anche qui con locali rovesci sparsi e qualche temporale. Locali addensamenti nuvolosi interesseranno anche il basso Adriatico e i settori ionici settentrionali con qualche scroscio di pioggia, qualcuno occasionalmente anche sul basso Tirreno in mare. Continuerà il tempo asciutto e ampiamente soleggiato sul resto del paese, salvo un po’ di nubi irregolari in più sul medio Adriatico e sull’Appennino centro-meridionale. Le temperature, secondo le previsioni meteo, sono attese in leggero aumento in particolare al Centro Sud, sebbene ancora su valori sotto le medie stagionali.