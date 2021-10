Previsioni Meteo: la tendenza per la prima metà di novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo relative alla prima parte di novembre, sulla base delle ultimissime elaborazioni dei modelli matematici long range, prospettano una possibile circolazione di massima, a scala euro-atlantica, impostata su correnti mediamente occidentali. In realtà, per la prima settimana, come rappresentato nella mappa barica in evidenza, la circolazione mediamente zonale, assumerebbe anche una componente moderatamente anticiclonica, specie sui settori centro-meridionali del nostro bacino. Dunque, oltre a un tempo abbastanza mite, ci sarebbe anche una certa stabilità atmosferica, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, magari un po’ meno su quelle settentrionali, dove infiltrazioni umide provenienti dalla Spagna potrebbero determinare locali piogge sparse, qualcuna anche verso l’alto Tirreno. Tuttavia, non si tratterebbe di alta pressione particolarmente strutturata, per cui anche verso alcune aree centrali potrebbero infiltrarsi correnti più umide e determinare qualche fastidio qua e là, specie sui settori tirrenici.

Insomma, una prima settimana del nuovo mese sostanzialmente improntata, stando alle attuali previsioni meteo di massima, alla variabilità, magari con qualche fastidio in più al Nord, localmente al Centro, meno sulle regioni meridionali e in un contesto termico caratterizzato da temperature sopra la norma. Le prospettive per la seconda settimana di novembre, invece, sarebbero ancora per una circolazione a prevalente carattere occidentale, ma decisamente più instabile. Dalle simulazioni, infatti, traspare una progressiva incisività del flusso instabile nordeuropeo, verso i settori centro-occidentali del continente, con possibile fulcro depressionario in attivazione tra la Spagna, le Baleari e i settori occidentali o nord-occidentali italiani. L’estrazione della massa d’aria sarebbe, come già accennato, di matrice nord-atlantica, quindi anche relativamente fredda, nonostante verso i settori italiani le correnti prevalenti si porrebbero dai quadranti sud-occidentali. Una seconda settimana di novembre, quindi, caratterizzata, secondo le ultimissime previsioni meteo, da un tempo decisamente più instabile, con piogge e temporali diffusi, soprattutto sulle regioni settentrionali e tirreniche, un po’ meno su quelle adriatiche e ioniche per via di una minore esposizione di queste aree alle correnti portanti sud-occidentali. Sotto l’aspetto termico, sarebbe atteso un calo generale, rispetto alla fase più mite e sopra norma precedente, con valori tutto sommato nella media da Nord a Sud.