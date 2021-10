Previsioni Meteo: instabilità e piogge sparse, le prime indicazioni per Ognissanti e il 2 Novembre

MeteoWeb

A una settimana dal ponte di Ognissanti ecco nuove previsioni meteo sul possibile andamento di massima del tempo. Intanto andrebbe detto che nei giorni precedenti, l’Italia, soprattutto centro-meridionale, sarebbe interessata da una insistente azione depressionaria con piogge e rovesci diffusi e, per alcune fasi, anche di forte intensità su diverse regioni. Tuttavia, proprio sul finire del mese, questa circolazione instabile dovrebbe evolvere progressivamente verso il Sudest Europa e abbandonare i nostri settori. Magari per domenica 31, ultime nubi e precipitazioni legati al sistema depressionario in questione interesserebbero le estreme aree ioniche, tra Sud Puglia, Calabria ionica ed Est Sicilia, ma con fenomeni via via più fiacchi mentre, sul resto del Centro Sud, il tempo sarebbe abbastanza buono. Tuttavia, già dall’ultimo del mese, si farebbe strada un’altra circolazione instabile, di matrice atlantica, che interesserebbe essenzialmente le regioni settentrionali dell’alto Tirreno, con arrivo di più nubi e nuove piogge sparse su queste aree.

A seguire, per la festività di Ognissanti, le correnti più umide occidentali, si estenderebbero anche alle regioni del medio Tirreno, con più nubi, piogge e rovesci sparsi ancora una volta sulle regioni settentrionali e su quasi tutte quelle tirreniche, dalla Toscana fino alla Campania. Non cambierebbe di molto lo scenario anche per il giorno della commemorazione dei defunti, martedì 2 novembre, con insistenza di nubi e precipitazioni sparse sulle regioni settentrionali, su quelle tirreniche e anche localmente sulle aree appenniniche, specie versanti Ovest. Sia per l’1 che per il 2 novembre, le precipitazioni potrebbero essere a tratti anche di moderata-forte intensità tra alto Piemonte, Centro Nord Lombardia, sui settori alpini e prealpini centro-orientali, sul Friuli-Venezia Giulia e tra alta Toscana e il Levante Ligure. Piogge più sparse sul resto del Nord e sulle regioni tirreniche. Le previsioni meteo sarebbero per tempo più asciutto, invece, per tutto il ponte, sulle aree adriatiche in genere, dal Sud della Romagna, Marche, fino all’Abruzzo, Molise, Puglia, poi sui settori ionici meridionali e sulle due isole maggiori, salvo qualche breve precipitazione sulla Sardegna centrale. Tutti questi settori citati, infatti, dovrebbero essere meno esposti alla circolazione umida occidentale. Infine, uno sguardo alle temperature per il ponte di Ognissanti, con previsioni meteo di valori un po’ sopra la norma su tutte le regioni con picchi massimi sui settori centro-meridionali più soleggiati, soprattutto sulle isole maggiori, fino a +25/+26°C.