Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Carbonia, +27°C a Palermo +14°C a Udine, +12°C a Belluno

MeteoWeb

Un ramo instabile settentrionale ha affondato la sua azione verso il Mediterraneo occidentale, mettendo in moto aria umida in direzione delle nostre regioni, in particolare settentrionali e tirreniche, portando nubi e precipitazioni sparse. Sul resto d’Italia, condizioni di tempo più asciutto, con maggiori schiarite soleggiate. Temperature a pochi gradi dalla soglia dei +30°C sulle due isole maggiori: a Palermo, qualcuno è tornato anche a fare il bagno in mare.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 21 ottobre 2021, in alcune località italiane: