Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Feroleto della Chiesa, +24°C a Oristano, +15°C a L’Aquila

Oggi si è attenuato leggermente l’accanimento perturbato all’estremo Sud a opera del Ciclone Mediterraneo, che nelle prossime ore evolverà in un Medicane. La Sicilia ha potuto respirare un po’ di più, con precipitazioni che sono diffusamente anche cessate, specie sulle aree orientali, ma nubi e locali precipitazioni irregolari sono stati ancora presenti in alcune aree della regione. Le temperature sono in lieve, generale calo, più apprezzabile sulle aree adriatiche e appenniniche.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 27 ottobre 2021, in alcune località italiane: