Vaccino, lo studio: l’efficacia di Pfizer crolla dal 90% al 47% dopo 5 mesi dalla seconda dose

MeteoWeb

Nel corso di uno studio pilota randomizzato controllato, condotto in California e pubblicato su The Lancet, il vaccino mRNA BNT162b2 (tozinameran, Pfizer-BioNTech) ha mostrato un’efficacia del 95% o superiore contro la malattia COVID-19 sintomatica e grave dovuta a SARS-CoV-2, ma solo durante il primo mese dalla seconda inoculazione.

Come spiegano gli stessi ricercatori, nei primi mesi dopo la sua introduzione, BNT162b2 ha dimostrato di essere altamente efficace nel contesto del mondo reale e di aver avuto un grande effetto sulla salute pubblica sulla riduzione di infezioni, ricoveri ospedalieri e decessi in un momento in cui la variante Alfa era il ceppo predominante in Israele, Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Qatar.

La continua comparsa di varianti SARS-CoV-2 ha sollevato la preoccupazione che i vaccini COVID-19 potessero avere una ridotta efficacia contro i nuovi ceppi virali; tuttavia, BNT162b2 ha mostrato notevoli quantità di anticorpi neutralizzanti contro tutte le varianti di interesse valutate fino ad oggi. Inoltre, studi confermativi del mondo reale hanno dimostrato un’elevata efficacia di due dosi di BNT162b2 contro COVID-19 causata da varianti alfa e delta.

Dopo la trasmissione globale della variante delta a giugno e luglio 2021, da Israele hanno iniziato però ad emergere rapporti che descrivono la ridotta efficacia di BNT162b2 (e di altri vaccini COVID-19) contro le infezioni da SARS-CoV-2 causate dalla variante delta. L’emergere della variante delta, tuttavia, potrebbe non essere il fattore principale dei cali segnalati dell’efficacia contro le infezioni da SARS-CoV-2 e dell’aumento dei tassi di infezioni tra gli individui che sono completamente vaccinati. In Israele, Qatar e Stati Uniti, ad esempio, l’ampia diffusione della variante delta ha coinciso anche con il periodo di tempo durante il quale molti individui ad alto rischio che sono stati completamente vaccinati per primi (ad es. operatori sanitari, individui immunocompromessi e anziani) si stavano avvicinando ai 6 mesi dalla ricezione della loro seconda dose. Pertanto, il declino dell’immunità indotta dal vaccino, che è stato osservato nello studio cardine randomizzato controllato prima dell’emergere della variante delta, è un fattore importante da considerare nel contesto dei cali segnalati di efficacia.

Lo scopo dei ricercatori era quello di valutare l’efficacia complessiva e specifica della variante di BNT162b2 (tozinameran, Pfizer-BioNTech) contro le infezioni da SARS-CoV-2 e i ricoveri ospedalieri correlati a COVID-19 in base al tempo dalla vaccinazione tra i membri di un ampio sistema sanitario statunitense.

“In questo studio di coorte retrospettivo – spiegano gli autori -, abbiamo analizzato le cartelle cliniche elettroniche di individui dai 12 anni in su, che erano membri dell’organizzazione sanitaria Kaiser Permanente Southern California (CA, USA), per valutare l’efficacia del vaccino BNT162b2 contro le infezioni da SARS-CoV-2 e Ricoveri ospedalieri correlati al COVID-19 fino a 6 mesi. I partecipanti dovevano avere 1 anno o più di appartenenza all’organizzazione. I risultati comprendevano test positivi alla PCR SARS-CoV-2 e ricoveri ospedalieri correlati a COVID-19“.

“Tra il 14 dicembre 2020 e l’8 agosto 2021, di 4.920.549 individui valutati per l’idoneità, ne abbiamo inclusi 3.436.957 (età media 45 anni; 52,4% donne e 47,6% maschi). Per gli individui completamente vaccinati, l’efficacia contro le infezioni da SARS-CoV-2 era del 73% e contro i ricoveri ospedalieri correlati a COVID-19 era del 90%. L’efficacia contro le infezioni è diminuita dall’88% durante il primo mese dopo la vaccinazione completa al 47% dopo 5 mesi. Tra le infezioni sequenziate, l’efficacia del vaccino contro le infezioni della variante delta è stata elevata durante il primo mese dopo la vaccinazione completa (93%), ma è scesa al 53% dopo 4 mesi. Anche l’efficacia contro altre varianti (non delta) il primo mese dopo la vaccinazione completa è stata elevata al 97% (95% CI 95-99), ma è sceso al 67% (45-80) a 4-5 mesi. L’efficacia del vaccino contro i ricoveri ospedalieri per infezioni con la variante delta per tutte le età è stata complessivamente elevata (93%) fino a 6 mesi“, precisano gli autori dello studio.

In conclusione, dunque, i “risultati forniscono supporto per l’elevata efficacia di BNT162b2 contro i ricoveri ospedalieri fino a circa 6 mesi dopo essere stati completamente vaccinati, anche a fronte di un’ampia diffusione della variante delta. La riduzione dell’efficacia del vaccino contro le infezioni da SARS-CoV-2 nel tempo è probabilmente dovuta principalmente alla diminuzione dell’immunità con il tempo piuttosto che alla variante delta che sfugge alla protezione del vaccino“.