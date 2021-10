Libano, incendio in serbatoio di petrolio: si teme esplosione [FOTO]

MeteoWeb

Un incendio è divampato questa mattina in un serbatoio per lo stoccaggio di petrolio nel sud del Libano, nella regione di Al-Zahrani. I vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme.

I media locali riferiscono che l’esercito ha evacuato la zona, in quanto si teme la propagazione delle fiamme e una possibile esplosione. Interrotto il traffico autostradale.