L’immunità contro la variante delta di SARS-CoV-2 diminuisce dopo pochi mesi dal vaccino: lo studio

Una chiave per il contenimento della pandemia da Covid-19 è la vaccinazione di massa della popolazione. Tuttavia, il successo di questa politica è messa in discussione da infezioni e malattie nelle persone completamente vaccinate. Una potenziale causa di infezione è l’emergere di nuove varianti che sfuggono all’immunità, riducendo così l’efficacia del vaccino. Diversi studi che hanno valutato l’efficacia del vaccino BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) contro le varianti beta (B.1.351) e delta (B.1.617.2) hanno mostrato solo tassi modesti di infezione e malattia da rottura, mentre altri studi hanno mostrato tassi più elevati.

Una seconda potenziale causa di infezione è il venir meno dell’immunità conferita dal vaccino. La vaccinazione di massa con il vaccino BNT162b2 è iniziata nel dicembre 2020 e si sa poco sulla diminuzione dell’immunità nel tempo. Un recente studio sul follow-up a lungo termine dei partecipanti allo studio randomizzato di fase 2-3 del vaccino Pfizer ha mostrato una riduzione dell’efficacia del vaccino dal 96% (nel periodo da 7 giorni a <2 mesi dopo il ricevimento del vaccino seconda dose) all’84% (nel periodo da 4 mesi a circa 7 mesi dopo aver ricevuto la seconda dose), che indicava una diminuzione della protezione di un fattore quattro. Rapporti preliminari sulla diminuzione dell’efficacia dello stesso vaccino sono giunti da un’organizzazione di mantenimento della salute in Israele e dagli Stati Uniti, e una diminuzione dei titoli di neutralizzazione indotta dal vaccino durante i primi 6 mesi dopo il ricevimento della seconda dose di vaccino.

Israele ha condotto una campagna di vaccinazione di grande successo utilizzando il vaccino Pfizer. A partire da dicembre 2020, più della metà della popolazione adulta ha ricevuto due dosi di vaccino entro 3 mesi. La campagna di vaccinazione, insieme alle misure sociali, ha portato a una netta riduzione dell’epidemia. A maggio 2021, i tassi di infezione erano scesi a poche decine di casi giornalieri, la maggior parte dei quali riguardava persone non vaccinate o di ritorno dall’estero. Tuttavia, il numero di test di reazione a catena della polimerasi positivi per la sindrome respiratoria acuta grave da SARS-CoV-2, ha iniziato ad aumentare esponenzialmente nel giugno 2021, con un numero sostanziale di infezioni segnalate in persone vaccinate. Questo aumento della trasmissione comunitaria è stato seguito da un concomitante aumento del numero di casi gravi e di decessi, sia nella popolazione vaccinata che in quella non vaccinata. L’analisi genetica ha mostrato che a giugno 2021, oltre il 98% dei casi positivi in ​​Israele è stato attribuito alla variante delta. In questo studio è stato stimato il ruolo della diminuzione dell’immunità nella svolta osservata contro la variante delta.

Dopo l’avvio della campagna di vaccinazione di massa in Israele si è dunque assistito ad una netta riduzione dell’epidemia e dopo un periodo quasi privo di casi di infezione da SARS-CoV-2, a metà giugno 2021 è iniziata una ripresa dell’epidemia Le possibili ragioni della rinascita sono state la riduzione dell’efficacia del vaccino contro la variante delta e l’immunità calante. L’entità della diminuzione dell’immunità del vaccino contro la variante delta in Israele non è chiara.

I ricercatori hanno utilizzato i dati sull’infezione confermata e sulla malattia grave raccolti da un database nazionale israeliano per il periodo dall’11 al 31 luglio 2021, per tutti i residenti israeliani che erano stati completamente vaccinati prima di giugno 2021. “Abbiamo utilizzato un modello di regressione di Poisson per confrontare i tassi di confermata infezione da SARS-CoV-2 e Covid-19 grave tra persone vaccinate in periodi di tempo diversi, con stratificazione per fasce di età e con aggiustamento per possibili fattori confondenti – scrivono gli esperti -. Tra le persone di età pari o superiore a 60 anni, il tasso di infezione nel periodo 11-31 luglio è stato più elevato tra le persone che sono state completamente vaccinate nel gennaio 2021 (quando erano ammissibili per la prima volta) rispetto a quelle completamente vaccinate 2 mesi dopo, a marzo. Tra le persone di età compresa tra 40 e 59 anni, il tasso di infezione tra quelli completamente vaccinati a febbraio (quando erano eleggibili per la prima volta), rispetto a 2 mesi dopo, ad aprile, era 1,7. Tra le persone di età compresa tra 16 e 39 anni, il rapporto del tasso di infezione tra quelli completamente vaccinati a marzo (quando erano eleggibili per la prima volta), rispetto a 2 mesi dopo, a maggio, era di 1,6. Il rapporto tra i tassi di malattia grave tra le persone completamente vaccinate nel mese in cui erano eleggibili per la prima volta, rispetto a quelli completamente vaccinati a marzo, era 1,8 tra le persone di età pari o superiore a 60 anni e 2,2 tra quelle di età compresa tra 40 e 59 anni; a causa dei piccoli numeri, non è stato possibile calcolare il rapporto di aliquota tra le persone di età compresa tra 16 e 39 anni”.

Le conclusioni degli scienziati sono chiare: i risultati ottenuti indicano che l’immunità contro la variante delta di SARS-CoV-2 è diminuita in tutti i gruppi di età pochi mesi dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino.