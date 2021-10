Londra, incendio in un grattacielo di Battersea: settanta vigili del fuoco sul posto per affrontare le fiamme [VIDEO]

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato ai piani superiori di un grattacielo di Battersea a Londra. I vigili del fuoco sono giunto sul posto entro 5 minuti: settanta pompieri e 10 autopompe sono stati inviati per far fronte alle fiamme, nel sud-ovest di Londra, a Westbridge Road. Le immagini condivise online mostrano fiamme che si staccavano dalla parte superiore del blocco e un pennacchio di fumo scuro che si alzava nel cielo.

Le squadre di Battersea, Fulham, Wandsworth, North Kensington e le stazioni dei pompieri circostanti sono state chiamate sul posto poco dopo le 20:00. Una donna e un bambino sono stati portati in ospedale. Filmati drammatici sui social media, come quello in calce all’articolo, mostrano le fiamme che escono dall’appartamento che si trova tra uno dei piani superiori dell’edificio. I vigili del fuoco stanno lavorando duramente per tenere sotto controllo l’incendio.