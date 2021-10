L’Uragano Rick punta il Messico: landfall tra Zihuatanejo e Lazaro Cardenas, si temono alluvioni lampo [MAPPE]

MeteoWeb

L’uragano Rick si avvicina sempre più alla costa occidentale del Messico, minacciando potenziali alluvioni lampo.

Il National Hurricane Center statunitense ha reso noto che Rick fa registrare venti massimi sostenuti di 150 km/h, e il landfall è atteso tra la località di Zihuatanejo e il porto marittimo di Lazaro Cardenas.

Nell’ultimo aggiornamento, l’uragano si trovava a circa 100 km a sud di Zihuatanejo e si spostava in direzione Nord alla velocità di 9 km/h.

La tempesta è relativamente compatta, con venti che si estendono per soli 40 km dall’occhio, ma potrebbe comunque causare danni e disagi nell’area in cui toccherà terra.