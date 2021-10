Maltempo a Catania, città devastata da un temporale-bomba: vento da uragano e pioggia monsonica, gravi danni

MeteoWeb

Un violentissimo temporale ha colpito Catania nel primo pomeriggio, a partire dalle 15:35, in modo improvviso dopo una mattinata mite e in prevalenza soleggiata. L’improvviso temporale proveniente dall’entroterra siculo ha letteralmente “inghiottito” la città, preceduto dalla maestosa shelf cloud nella fotografia a corredo dell’articolo. Sono caduti oltre 25mm di pioggia in pochi minuti, la temperatura è piombata a +16°C in pieno giorno e il vento ha superato i 100km/h provocando gravi danni in tutta la città. Numerose le segnalazioni dei cittadini che, bloccati, hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. La situazione è critica. Il temporale è ancora in atto e su tutta l’area etnea si sta abbattendo una vera e propria tempesta di fulmini. Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti. Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. Il Comune che “raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza“.

Come possiamo vedere nelle immagini in basso, il maltempo sta colpendo duramente gran parte della Sicilia. I forti temporali hanno colpito agrigentino e ragusano facendo gravi danni, e adesso una tempesta è in atto anche su Siracusa. La situazione sta peggiorando anche a Messina. Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: