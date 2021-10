Maltempo a Palermo: crolla parte del timpano di una chiesa, forse colpita da un fulmine

MeteoWeb

Piogge intense nella notte e nelle prime ore del mattino hanno colpito Palermo: tanti i disagi segnalati in varie zone della città, come box allagati, strade trasformate in fiumi e automobilisti bloccati nelle auto. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire nella chiesa dell’Origlione per il distacco di alcune porzioni di muratura dalla parte sommitale del timpano della facciata principale. A causare il cedimento potrebbe essere un fulmine che ha colpito la chiesa.

Nell’incidente non si sono registrati feriti, mentre alcune auto parcheggiate nell’omonima piazza sono rimaste danneggiate. I Vigili del Fuoco hanno effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici dell’ufficio del Centro storico di Palermo, con l’ausilio dei droni in dotazione al nucleo Sapr del Comando provinciale. E’ stata disposta l’inibizione veicolare lungo tutta la piazza; l’area è stata delimitata dal personale della Rap intervenuto sul posto.