Maltempo, notte di allagamenti a Reggio Calabria dopo le forti piogge di ieri – FOTO

MeteoWeb

Sono bastati 31mm di pioggia, il totale pluviometrico cumulato nella giornata di ieri, a mandare in tilt Reggio Calabria. Le precipitazioni, deboli e moderate nel corso di mattinata e pomeriggio, si sono intensificate in serata dopo le 22 e hanno letteralmente allagato la città, in modo particolare nella zona Sud (Viale Calabria, Gebbione, zona stadio) dove ci sono stati gravi disagi (vedi foto a corredo dell’articolo). Stamattina sulla città è tornato a splendere il sole, ma la temperatura minima è crollata a +18°C.