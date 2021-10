Maltempo a Roma, temporali violentissimi nella notte. La testimonianza: “ho avuto paura per la prima volta in vita mia”

MeteoWeb

Il maltempo che ha colpito Roma nella notte, come ampiamente previsto dalle previsioni meteo delle ore precedenti, è stato particolarmente violento a causa dei temporali estremi. Durante il nubifragio la temperatura è crollata a +14°C e sono caduti fino a 20mm di pioggia nei quartieri più colpiti che sono stati quelli settentrionali, occidentali e meridionali della città. Proprio da Cinecittà, Alberto De Angelis ha scritto a MeteoWeb per testimoniare l’accaduto: “Carissima Redazione di MeteoWeb, sono un vostro appassionato lettore e apprezzo in modo particolare la cura che date agli articoli sulla meteorologia. Vi scrivo dal centro di Roma per testimoniarvi quanto la furia del maltempo si sia abbattuta stanotte sulla Capitale: verso le 02:00 c’è stato un temporale mostruoso, allucinante, che mi ha fatto impaurire per la prima volta dopo molti anni. C’erano fulmini in continuazione, avevo le finestre chiuse e le tende abbassate ma vedevo la casa illuminata a giorno in continuazione, e i tuoni erano incredibilmente forti, mai sentiti così in vita mia. Pensate che avevo paura che crollasse qualcosa. Non riuscivo a tenere gli occhi chiusi per paura di essere colto di sorpresa dal prossimo tuono, eppure non sono un fifone, anzi, vado a caccia di fenomeni meteo estremi sin da ragazzino. E’ stata una notte terribile, non sono riuscito neanche a fotografare bene i fulmini come avrei voluto per lo spavento. Per fortuna adesso è passato tutto, ogni tanto Madre Natura ci ricorda quanto può essere estrema. Grazie per tutti i vostri aggiornamenti, ieri sera mi sono preparato alla tempesta in arrivo leggendo il vostro articolo e vi seguo ogni giorno. Continuate così, Alberto De Angelis da Cinecittà“.