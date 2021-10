Maltempo Abruzzo: neve sul Gran Sasso, il Corno Grande si risveglia imbiancato

MeteoWeb

La vasta area depressionaria che sta interessando il continente europeo continua a determinare diverse fasi di maltempo sul nostro Paese. Le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, interessano parte delle regioni centro-meridionali, specie quelle del medio Adriatico e del basso Tirreno.

Le temperature sono in generale diminuzione, anche sensibile, in Abruzzo. Il Centro Funzionale di Protezione Civile regionale ha previsto per la giornata di oggi un’allerta codice giallo per “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul versante Adriatico, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-settentrionali della regione, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Abruzzo meridionale“.

Nella giornata di ieri “i primi fiocchi di neve sono caduti sul Gran Sasso a partire dai 2300 metri di quota. Come si può vedere dalla nostra webcam sulla Scindarella (in collaborazione con Meteo Abruzzo), il Corno Grande è leggermente imbiancato,” spiega l’asociazione Meteo Aquilano. “Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche torneranno a peggiorare e la quota neve scenderà fin verso i 2000 metri di quota, con accumuli consistenti a quote leggermente superiori“.

