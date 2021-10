Maltempo Alto Adige: continua a nevicare al Passo dello Stelvio, si viaggia solo con l’attrezzatura invernale [FOTO]

MeteoWeb

Dopo le alluvioni che hanno colpito l’Italia da Nord a Sud, la perturbazione con calo termico ha portato anche la neve in Alto Adige.

Nevica abbondantemente da ieri al Passo dello Stelvio, ad oltre 2.700 metri di quota con temperature sotto lo zero.

Con oltre 15 cm di accumulo, sono in azione gli spartineve e la famosa strada con i sui 48 tornanti è percorribile solo con attrezzatura invernale. La neve attualmente sta cadendo fino a 1.500 metri, nel sud dell’Alto Adige fino a 1.900 metri. In giornata è previsto l’arrivo del Föhn e con il passare delle ore i venti ruoteranno, disponendosi da Nord e le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi progressivamente entro sera.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: