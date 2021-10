Maltempo: annunciata acqua alta a Venezia per lunedì, fino a 135cm

MeteoWeb

Torna l’acqua alta a Venezia con le previsioni del tempo che per lunedì 1 novembre quotano sul medio di 95-100 cm alle ore 8.30 e di 125-135 cm alle 20.30. I dati sono frutto dalle previsioni del tavolo tecnico composto da Cpsm-Città di Venezia, IspraA e Cnr-Ismar. L’acqua alta di lunedì prossimo sarà provocata da venti di scirocco che spireranno sull’Adriatico dalle prime ore del mattino e che si intensificheranno via per estendersi fino a spirare con forza su tutto l’Adriatico dalle ore 14 alle ore 21.