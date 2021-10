Maltempo, il Ciclone Mediterraneo è arrivato nel Canale di Sicilia: le immagini di Pantelleria nella tempesta [VIDEO]

MeteoWeb

Il Ciclone Mediterraneo atteso per queste ore è arrivato, puntuale come un orologio svizzero grazie a previsioni meteo sempre più efficienti, nel Canale di Sicilia e sta provocando forte maltempo a Pantelleria dove è in corso da stamattina una violenta tempesta di pioggia e vento. Sull’isola ha iniziato a piovere intorno alle 08:00 di stamani e fino al momento sono caduti 48mm di pioggia. La temperatura è piombata a +16°C mentre all’alba (ore 07:00) era ancora di +21°C.

Mentre il Ciclone Mediterraneo si trova nel Canale di Sicilia, quindi ancora lontano dalla terraferma se non per l’isola di Pantelleria, sul versante orientale dell’Etna sono iniziate le prime piogge da stau che si fanno significative: sono già caduti 90mm a Linguaglossa e 25mm a Randazzo. Nella vicina Calabria, invece, tutto tace anzi a Reggio Calabria c’è persino il sole e la temperatura ha raggiunto +25°C proprio nell’unica area in cui per oggi la protezione civile aveva lanciato l’allerta “rossa”, assolutamente ingiustificata rispetto alle previsioni delle scorse ore. Il maltempo forte arriverà anche in Calabria ma – come scriviamo da giorni su MeteoWeb – soltanto a partire dalla prossima notte.

Ecco, invece, le immagini di Pantelleria dove – però – la protezione civile per oggi aveva lanciato soltanto un’allerta gialla:

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: