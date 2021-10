Maltempo, crolla muro nel Fiorentino: un ferito a Calenzano

MeteoWeb

Probabilmente a causa delle piogge delle scorse ore, un muro in pietra lungo circa 60 metri e alto 2,5 e’ crollato a Calenzano, un Comune nelle immediate vicinanze di Firenze. Una persona e’ rimasta ferita ed e’ stata presa in carico dai sanitari del 118. Le squadre dei vigili del fuoco – si legge in una nota – stanno verificando che non siano rimaste coinvolte nel crollo altre persone e per questo motivo si stanno portando sul posto anche mezzi meccanici per la rimozione delle macerie, uno dei quali proveniente dal comando di Prato.