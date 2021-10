Maltempo e prima neve nel Sannio, tra Abruzzo e Molise: imbiancate Campitello Matese, Roccaraso e Capracotta [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, parte dell’Italia oggi è letteralmente piombata in inverno, in particolare nella zona del medio Adriatico e al Sud. Un vortice depressionario alimentato da aria fredda proveniente dai settori settentrionali si è andato approfondendo sulle regioni meridionali attivando un’estesa copertura nuvolosa, dall’Abruzzo sul Lazio verso il Molise, la Campania, la Puglia, fino alla Calabria e a nord della Sicilia.

Sono suggestive e fiabesche le immagini che arrivano dal Sannio: imbiancate molte delle località ad alta quota, come Capracotta, Roccaraso e Campitello Matese (video a corredo dell’articolo, pubblicato sulla pagina Facebook “Campitello Matese”).

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: