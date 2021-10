Maltempo in Calabria: grossa frana invade galleria a San Giovanni in Fiore, statale silana-crotonese ancora bloccata [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Smottamento taglia in due la statale silana-crotonese. La SS107 è ancora interrotta per una grossa frana che ha invaso la galleria Serra nei pressi di San Giovanni in Fiore. Il traffico è deviato sulla SP212 tra Castelsilano e San Giovanni in Fiore.

Al lavoro da ieri i Vigili del fuoco di San Giovanni di Fiore guidati dal capo squadra Spadafora Saverio e i mezzi dell’Anas che stanno lavorando senza sosta per ripristinare la situazione. Sulla viabilità alternativa in azione la Polizia provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore che pattuglia l’arteria secondaria trafficata anche da mezzi pesanti.

Squadre della viabilità della provincia di Cosenza stanno bonificando alcune piccole frane e caduta massi sulle SP212-260-210 mentre nel centro abitato non si segnalano problemi rilevanti.

Situazione grave ma sotto controllo, sulla Sila piove ancora anche se con meno intensità.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: