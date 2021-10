Maltempo in Grecia, tempesta si abbatte su Corfù e Passo: scuole chiuse, sospesi voli e traghetti [FOTO]

MeteoWeb

Una forte ondata di maltempo ha colpito nelle scorse ore le isole greche di Corfù e Passo: la perturbazione ha costretto alla momentanea sospensione dei voli aerei, alla chiusura del porto, e ha impedito lo svolgimento delle attività scolastiche.

La visibilità è stata minima per ore: 4 voli, tra cui due provenienti da Atene, sono dovuti tornare indietro, un volo da Napoli e uno da Varsavia sono stati dirottati in altri scali, prima della sospensione totale. Sospesi anche i traghetti da Zacinto e Cefalonia-Kyllini, mentre quelli in uscita sono al momento fermi nei porti di Corfù, Igoumenitsa e Lefkimmi con il vento registrato a forza 7-8 della scala Beaufort.