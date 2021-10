Maltempo in Lombardia: allagamenti e disagi nel Pavese, quasi 100mm nella provincia

MeteoWeb

La situazione maltempo è diventata critica nel pomeriggio nella provincia di Pavia, dove si registrano diversi disagi soprattutto nella zona dell’Oltrepo’ (nei Comuni di Broni, Stradella e Canneto Pavese) e nell’area della Bassa (in particolare attorno a Belgioioso). Oggi sono caduti 98mm a Filighera, 83mm a Magherno, 78mm a Canneto Pavese, 65mm a Corteolona, 59mm a Broni.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto effettuare numerosi interventi per casi di allagamenti, fognature in tilt a causa dell’abbondanza della pioggia e fango riversato sulle strade. Le operazioni sono ancora in corso. La situazione sta lentamente tornando alla normalità.

In questo momento, forti temporali stanno colpendo ad est di Milano e nella zona settentrionale della regione, nelle province di Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza e Bergamo.

Il maltempo si intensificherà nella notte in Lombardia, posta sotto allerta rossa dalla Protezione Civile, così come Liguria e Piemonte.

