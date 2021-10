Maltempo in Piemonte: criticità nell’Alessandrino, torrente Erro in piena e disagi sulla A26 [VIDEO]

MeteoWeb

A causa dell’ondata di maltempo in atto sul Nord/Ovest si registrano i primi disagi nell’Alessandrino, con traffico rallentato sull’autostrada A26 in direzione della Liguria.

L’Agenzia regionale per l’ambiente per la giornata di oggi segnala 167,4 millimetri di pioggia dalla mezzanotte alle 8 di questa mattina sull’Appennino acquese, al confine con la Liguria.

In aumento il livello dei corsi d’acqua: sul torrente Erro, nell’Acquese, la Protezione Civile ha emesso un avviso di chiusura dei guadi.

“A breve, è prevista una piena dell’Erro, che la Protezione Civile sta monitorando lungo il suo corso fino all’arrivo nella Bormida. Le precipitazioni più abbondanti su Acqui sono previste per le 19 di stasera,” ha spiegato il sindaco Lorenzo Lucchini.

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta meteo codice giallo per l’Alessandrino e arancione per il Verbano Cusio Ossola.

