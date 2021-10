Maltempo in Sicilia: a Siracusa auto sprofonda in un tratto di strada che era però interdetta da giorni

MeteoWeb

Un giovane è riuscito a mettersi in salvo dopo essere uscito dalla propria automobile, sprofondata in un tratto di strada, in via Ascari, a Siracusa, per poi nuotare fino al punto in cui era possibile toccare coi piedi. Una tragedia sfiorata accaduta nella serata di ieri, a quell’ora l’automobilista, alla guida di un Suv, si sarebbe dovuto recare al lavoro, in una azienda della zona industriale. Quel tratto, però, da giorni è stato dichiarato “interdetto alla circolazione” dalla Protezione civile. “Ci ha riferito – dice l’assessore alla Protezione civile di Siracusa, Sergio Imbrò – che non ha visto le transenne, perché erano state spostate, di certo ha rischiato davvero la vita“.

Gli uomini della Protezione civile e i vigili del fuoco di Siracusa hanno provveduto a rimuovere l’auto da quel tratto. Sempre nella serata di ieri, a Carlentini, nel Siracusano, si è verificato il crollo di una casa disabitata e le macerie sono finite addosso ad una macchina, per fortuna non c’erano occupanti nel mezzo.