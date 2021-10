Maltempo in Sicilia, Maniace devastato dall’alluvione: fango e detriti nelle strade e nelle case, paese senz’acqua e con elettricità a singhiozzo – FOTO

MeteoWeb

Scordia, località del Catanese, è diventata il simbolo della violenta ondata di maltempo che sta colpendo Sicilia e Calabria, non solo per la devastazione inflitta dalle forti piogge ma anche perché è la località dove si registra l’unica vittima del maltempo finora (un’altra persona è ancora dispersa). Ma sono diversi i centri della Sicilia orientale che sono stati lasciati in ginocchio dal maltempo. Uno di questi è Maniace, località del Catanese a circa 100km di distanza da Scordia.

Dopo il maltempo delle scorse ore, il paese è rimasto senza acqua, mentre la corrente elettrica va e viene, come ci segnala Martina Caggegi. Il campo sportivo è stato distrutto dall’alluvione avvenuta domenica. Le strade sono coperte di fango e detriti anche nelle vie principali. Fango che non ha risparmiato neanche le case, spiega ancora Caggegi. Eloquenti le foto della gallery scorrevole in alto, scattate da Vincenzo Costanzo, che mostrano la devastazione che ha colpito Maniace.

