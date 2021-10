Maltempo in Sicilia, ritrovata la coppia dispersa a Scordia: erano distanti l’uno dall’altra

MeteoWeb

E’ stata trovata, per fortuna in discrete condizioni di salute, la coppia che era stata travolta dall’acqua appena scesa dalla propria auto a Scordia, uno dei comuni della Piana di Catania violentemente colpiti dal Maltempo. Era stato prima rintracciato il marito e poi in un secondo momento è stata ritrovata la moglie. I due sono stati condotti con un’ambulanza in ospedale per dei controlli medici. Lo rendono noto i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che erano intervenuti sul posto anche con il nucleo sommozzatori.