Sicilia, il maltempo sorprende un velista: ferito in mare, soccorso dalla Guardia Costiera

MeteoWeb

Un velista francese che partecipava alla regata internazionale “Rolex middle Sea Race-2021”, gara velica d’altura che prevede il periplo della Sicilia con partenza e arrivo presso l’isola di Malta, è rimasto ferito oggi a causa del maltempo che sta colpendo il Sud. L’uomo, probabilmente a causa delle onde che si erano impadronite della barca, era stato ferito questa mattina al volto dal boma al largo di San Vito Lo Capo.

Sul posto, la Guardia Costiera ha inviato una motovedetta Sar (Search and Rescue) classe 300, in grado di operare in condizioni meteo marine impervie, che ha individuato il velista; per poterlo soccorrere ha dovuto prima chiedere a una nave in transito di affiancarsi all’imbarcazione a vela per garantire un po’ di ridosso e mitigare così l’effetto delle onde. Una volta a bordo della motovedetta, il velista è stato trasportato nell’ospedale di Trapani.