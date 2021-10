Maltempo in Trentino: fulmini innescano incendi ad Arco, danni nel palazzo municipale e in negozi

MeteoWeb

Notte di forte maltempo e fulmini in Trentino: ad Arco le saette hanno innescato una serie di incendi.

Intorno alle 3 un appartamento del centro storico è stato avvolto dalle fiamme. A distanza di breve tempo, i vigili del fuoco sono intervenuti anche nel palazzo municipale: i quadri elettrici sono saltati, mandando in fumo l’ufficio tecnico. Dopo pochi minuti è andata in fiamme la gelateria “Tarifa”: i locali sono stati gravemente danneggiati.

L’impianto di illuminazione pubblica e quello di molti esercizi commerciali è andato in tilt a causa delle scariche elettriche.

Registrati blackout anche negli alberghi, in particolare all’hotel Sole dove due persone sono rimaste bloccate in ascensore.

La situazione è tornata alla normalità.