Maltempo Liguria, forti temporali nel Centro Ponente: piogge insistenti tra Genova e Savona, 78 mm a Rossiglione

Nell’ambito dell’ondata di maltempo in atto in Liguria è stata segnalata alle 06:15 una precipitazione molto forte a Montenotte Inferiore (Cairo Montenotte, Savona) dove in un’ora si sono registrati 52,4 mm di pioggia caduta (dato delle ore 06:15). Dopo la mezzanotte le precipitazioni si sono concentrate in particolare nell’entroterra di Centro Ponente con fenomeni generalmente moderati, localmente forti. Alle 6 l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure ha segnalato per le sei ore precedenti come picco orario massimo 35,2 mm a Rossiglione (Genova, nell’ultima ora ne sono caduti 29.2), 31,0 a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona). Rossiglione registra, dalla mezzanotte, la cumulata massima con 78,2 mm. Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali con raffica che ha toccato 83,5 km/h a Monte Pennello (Genova). Dalle 6 anche il Ponente (zona A) e l’entroterra di Levante (zona E) sono entrate in allerta arancione come già avvenuto per le zone centrali (zona B) e dei versanti padani di Ponente (zona D). Alle 12 scatterà l’allerta arancione anche per il Levante (zona C) mentre, alle 14, le zone B e D passeranno in allerta rossa.

