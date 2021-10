Maltempo Marche: allagamenti e alberi caduti, oltre un centinaio di interventi nelle ultime ore [FOTO]

MeteoWeb

Nottata e mattinata di lavoro per i Vigili del fuoco nelle Marche, per far fronte alle tante richieste di intervento dovute al maltempo che ha colpito la regione nelle scorse ore.

Agli oltre 130 di ieri, si sono sommati altri 115 interventi.

In particolare le richieste hanno riguardato in particolare rami, alberi caduti in strada o pericolanti, su fili della luce o delle linee filobus, ma anche danni causati dall’acqua con allagamenti di strade e cantine. Ad Ascoli Piceno si sono registrati i maggiori disagi (65 interventi). A livello provinciale i pompieri hanno eseguito 20 interventi a Pesaro Urbino, 15 ad Ancona, 10 a Macerata e 5 a Fermo.

A Fabriano (Ancona), in via Bachelet, vigili del fuoco hanno rimosso un albero pericolante su cavi elettrici tra pali della luce. Altri interventi sono in corso ad Ancona nella zona del Viale della Vittoria (piante pericolanti su cavi filobus) e in via Ascoli Piceno.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: