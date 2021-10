Maltempo, scenari da fiaba al Passo dello Stelvio: una coltre di neve ricopre tutto – FOTO

MeteoWeb

Alluvioni dalla portata storica, forti temporali che seminano danni e anche la neve. Il meteo di questo inizio di ottobre ci ricorda che siamo ormai in autunno. Dopo la devastazione provocata dalle piogge record in Liguria di chiaro stampo autunnale, le immagini che arrivano dal Passo dello Stelvio danno anche un assaggio di inverno, con una delle prime nevicate stagionali sulle aree di confine tra alta Lombardia e Trentino Alto Adige.

Nevica abbondantemente al Passo dello Stelvio ad oltre 2.700 metri di quota con temperature sotto lo zero. La neve si è accumulata fino a 5-7cm e la coltre continua a crescere grazie alle precipitazioni in atto (vedi foto della gallery scorrevole in alto). E per la giornata di domani, mercoledì 6 ottobre, è prevista altra neve: in quota sono attesi altri 15-25cm.