Maltempo, forti temporali in Sicilia: nubifragi nel Palermitano, a Termini Imerese intervengono i sommozzatori – FOTO e VIDEO

Forti temporali continuano a colpire la Sicilia oggi. Un nubifragio si è abbattuto su Palermo, mentre ora intensi temporali stanno interessando la provincia di Messina e lo Stretto, in arrivo anche in Calabria.

A Palermo e in provincia, i temporali hanno provocato allagamenti nelle strade, con conseguente circolazione rallentata nelle zone più trafficate. A Termini Imerese, investita da un nubifragio, sono entrati in azione due squadre di sommozzatori che sono intervenute per liberare le persone all’interno di autovetture. Tante la chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Palermo. Allagamenti in via Salemi Oddo, dove alcuni negozi e scantinati sono stati invasi dall’acqua, ma anche in via Libertà e in corso Umberto e Margherita. Anche qui negozi e magazzini allagati. La scalinata di via Errante si è trasformata in un fiume in piena, che trascinava ogni cosa che trovava al suo passaggio. Stessa cosa in salita San Girolamo. Rami spezzati lungo la Serpentina, la strada panoramica che collega la zona del Castello con la marina, ed alla villa Palmeri. Allagata anche la strada statale 113 nel tratto che conduce a ponte sul San Leonardo.

Inoltre, una violenta grandinata si à abbattuta a Trabia, sempre nel Palermitano.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi in Sicilia, aggiornati alle ore 17:45, segnaliamo: 68mm a Linguaglossa, 63mm ad Augusta, 49mm a Termini Imerese, 44mm a Palermo, Francofonte, 36mm a Nicosia, 33mm a Naso, 26mm a Misilmeri, 23mm a Randazzo, Aidone, Mineo.

A Marettimo, isola dell’arcipelago delle Egadi, invece, è stata avvistata una grossa tromba marina, come dimostrano i video seguenti.

