Maltempo, il Ciclone Mediterraneo flagella il Sud: si forma l’occhio del ciclone tra Malta e Pantelleria, attenzione alle zone joniche di Calabria e Sicilia

E’ un lunedì blindato per il maltempo che sta colpendo Calabria e Sicilia: le scuole sono chiuse in un’area molto estesa che va dalla Sicilia centrale fino alla Calabria jonica, per circa 3 milioni di persone. I principali comuni che hanno deciso di chiudere le scuole in Sicilia sono Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta, Sciacca, Licata, Gela, Vittoria, Modica, Augusta, Acireale, Giarre, Caltagirone, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo; in Calabria Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Palmi, Villa San Giovanni, Gioia Tauro, Soverato.

Da ieri sono caduti in Sicilia 402mm di pioggia a Linguaglossa, 281mm a Lentini, 207mm ad Antillo, 203mm a Randazzo, 183mm a Fiumedinisi, 151mm a Mineo, 135mm a Sigonella e Riposto, 131mm a Paternò, 111mm a Francofonte, 99mm a Novara di Sicilia.

Dalla Calabria i dati meteo arrivano a singhiozzo proprio a causa del maltempo che ha mandato in tilt la rete di monitoraggio della protezione civile regionale: le stazioni meteo sono offline. Ma le piogge torrenziali cadute nella notte hanno colpito in modo particolarmente la fascia jonica tra reggino, vibonese e catanzarese. A Reggio Calabria sono caduti ben 80mm di pioggia all’Aeroporto (stazione meteo ufficiale della rete ENAV/Aeronautica Militare, l’unica oggi funzionante) e la temperatura è crollata dai +25°C di ieri sera alle 20:00 quando ancora il clima era pienamente estivo (nel pomeriggio la colonnina di mercurio aveva raggiunto i +27°C), ai +16°C dell’alba. I temporali hanno imperversato per tutta la notte scaricando soprattutto sulla zona sud della città, quantitativi pluviometrici importanti. Per Reggio Calabria è un mese di ottobre eccezionalmente piovoso: già fino a ieri in città erano caduti oltre 100mm di pioggia, e adesso le stazioni pluviometriche reggine sono in procinto di superare i 200mm di pioggia mensili, un quantitativo davvero straordinario.

Adesso, come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, il ciclone Mediterraneo si trova nel Canale di Sicilia dov’è evidente il suo “occhio” del ciclone con un minimo di bassa pressione di 1000hPa. Sta continuando ad alimentare forti temporali che dal mar Jonio si muovono minacciosi verso la Sicilia orientale e la Calabria jonica:

