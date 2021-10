Maltempo, picchi di oltre 80mm in Sardegna: allagamenti ad Oristano e Alghero

MeteoWeb

Piogge forti e diffuse hanno colpito oggi la Sardegna, con gli accumuli più ingenti che si registrano sul settore orientale dell’isola. In particolare, le forti piogge hanno provocato allagamenti ad Oristano e Alghero, dove qualcuno è stato avvistato in canoa per le strade allagate.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi nella regione, segnaliamo: 83mm a Oristano, 78mm a Cabras, 63mm a Thiesi, Fenosu, 61mm a Villa Verde, 56mm a Iglesias, 55mm a Bolotana, 54mm a Chia, Bruncu Spina, 53mm a Bultei, Illorai, 31mm a Sassari.

Un parziale e temporaneo miglioramento delle condizioni meteo è atteso nelle ore serali ma già domani torneranno le piogge sull’isola, anche se meno intense rispetto alla giornata di oggi.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: