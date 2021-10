Maltempo, raffiche di vento di oltre 100km/h in Campania: albero crolla nel cortile di una scuola a Pozzuoli

MeteoWeb

Un forte vento sta soffiando al Centro-Sud. Nelle zone costiere esposte della Campania, le raffiche di vento hanno raggiunto e localmente superato i 100km/h. Tra i valori più alti registrati oggi nella regione, segnaliamo: 120km/h a Monte Partenio (Avellino), 101km/h a Montevergine (Avellino), 85km/h a Napoli Castel Sant’Elmo, 84km/h Baronissi (Salerno).

Si è rischiata la tragedia a Pozzuoli. Nel cortile dell’Istituto Superiore Statale Pitagora, in localita’ Arco Felice, il forte vento ha abbattuto un pioppo, che nel suo crollo ha distrutto tre auto parcheggiate. Fortunatamente non si sono verificati danni a persone: sia gli studenti che il personale si trovavano, in quel momento, all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Monterusciello, i tecnici del comune di Pozzuoli e la squadra manutenzione giardini per i rilievi e per provvedere a rimuovere il pesante fusto che ha ostruito in parte l’ingresso principale della scuola.