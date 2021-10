Maltempo, scuole chiuse a Reggio Calabria, Falcomatà: “Non stiamo scherzando ma non vogliamo sfidare la sorte”

MeteoWeb

L’allerta meteo diramata dalla protezione civile calabrese e prolungata anche per la giornata di domani ha portato il sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e i sindaci della provincia, in particolare della zona della locride, a chiudere le scuole anche domani,

Il sindaco Falcomatà ha comunicato in una diretta Facebook di aver preso diverse decisioni per via dell’allerta rossa prevista anche per la giornata di domani, 25 ottobre. Le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale restano chiuse, ma non solo: il primo cittadino reggino ha chiuso al traffico anche il lungomare. “Per fortuna grazie al lavoro fatto nelle scorse settimane non ci sono stati oggi danni irreparabili – ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria -. Ringrazio la polizia municipale e la protezione civile e gli uffici comunale per il costante lavoro che svolgono“.