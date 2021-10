Maltempo Sicilia, l’Uragano Mediterraneo Apollo investe Siracusa e Augusta: esondazioni, strade chiuse e soccorsi con i gommoni [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Centinaia di richieste di intervento sono giunte ai centralini dei vigili del fuoco a Siracusa per allagamenti di strade ed edifici, alberi pericolanti, auto in panne. I vigili del fuoco stanno fronteggiando l’emergenza con il rientro di ulteriori squadre di personale libero dal servizio. Al momento 11 sono quelle impegnate e altre sono pronte a partire da Catania. La sala operativa presidiata da comandante e funzionari è in costante collegamento con il Ccs presieduta dal prefetto per le attività di coordinamento con la protezione civile.

Le richieste al momento sono concentrate nella parte nord della provincia: Siracusa, Augusta, Lentini, Priolo.

A Siracusa una famiglia, rimasta isolata per gli allagamenti nella zona dei Pantanelli, è stata soccorsa con un gommone dai volontari della Protezione civile. Gli uffici comunali stanno inoltre predisponendo il trasferimento di 25 ospiti di un resort nella zona balneare dell’Arenella. Alcune abitazioni al pianterreno nella zona della Borgata sono allagate. Sono state chiuse numerose strade: l’ingresso nord della città (Targia), viale Epipoli, strada Tremmilia, zona Pantanelli, via Ermocrate e viale Regina Margherita. Esondato il torrente Mortellaro e la strada Ognina-Fontane Bianche è chiusa.

La Protezione civile monitora la situazione dei fiumi Ciane e Anapo.

Forti criticità si segnalano ad Augusta, isolata in entrata e in uscita, a Melilli, con l’ingresso al centro non percorribile, a Priolo Gargallo, dove si sta intervenendo per l’esondazione del torrente Spatinelli, e a Ferla, dove si segnala la caduta di piccoli massi in strada e smottamenti. Interventi in corso anche all’acquedotto intercomunale Ferla-Buccheri, il servizio idrico è al momento garantito. La SS114 è interrotta in due tratti per allagamenti, chiuse anche diverse arterie provinciali.

“Sono ore difficili per le nostre città, a causa del ciclone Medicane, ma ancora di più lo sono per le persone sole, che vivono per strada.

I volontari del nostro gruppo, in supporto al COC del Comune di Siracusa, senza sosta da ieri sera, stanno portando sollievo ai senza fissa dimora,” ha spiegato in una nota il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, sezione di Siracusa (foto nella gallery). “Ancora una volta, facciamo nostri i valori dell’ordine di Malta, mettendo al primo posto le persone fragili, che hanno bisogno di noi“.

