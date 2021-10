Maltempo Sicilia, Palermo sott’acqua: allagamenti e automobilisti intrappolati nelle auto, paura per una frana a Partanna-Mondello

MeteoWeb

Piove ininterrottamente da ieri pomeriggio a Palermo: nubifragi e allagamenti hanno colpito la città anche nella notte e in queste prime ore del giorno. Strade, case, negozi, garage e cantine sono stati invasi dall’acqua.

Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco.

Particolarmente colpita dal maltempo la borgata marinara di Mondello, l’adiacente Partanna, via Francesco Crispi, le carreggiate e i sottopassi di via Regione siciliana, corso Calatafimi e le parallele.

Paura a Partanna-Mondello, in via Grotte: dove le abitazioni e i negozi sono stati minacciati da una frana con un fiume d’acqua e fango.

I pompieri sono intervenuti per liberare automobilisti intrappolati nelle auto, soccorrere negozianti e residenti.

Allagati anche diversi tratti dell’autostrada A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, e le strade di Termini Imerese, nella parte bassa della città, lungo via Salemi Oddo, e nei pressi dell’area portuale. L’acqua ha sommerso tratti della strada di collegamento tra la città e l’area industriale. Disagi anche a Trabia, lungo la litoranea, a Isola delle Femmine.

Allagamenti e smottamenti segnalati anche nel Trapanese, nella zona di San Vito, a Makari.

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per gran parte dell’Isola, arancione per un ampio tratto delle costa tirrenica e nel Catanese.

