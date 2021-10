Maltempo, la “Tempesta di Halloween” colpisce l’estremo Sud nella notte ma l’allerta meteo si sposta al Centro/Nord

MeteoWeb

La “Tempesta di Halloween” sta colpendo l’estremo Sud dell’Italia nella notte in cui Ottobre lascia il testimone a Novembre: è stata una Domenica di piogge diffuse e abbondanti in Sardegna, dove sono caduti 78mm di pioggia a Cabras, 70mm a Capo Caccia, 66mm a Oristano, 63mm a Thiesi, 61mm a Villa Verde, 57mm a Iglesias, 55mm a Bultei e Illorai, 54mm a Chia, 52mm a Maracalagonis, 50mm a San Basilio, Desulo e Ovodda, 46mm a Valledoria, 45mm a Pranu Sanguni, 43mm ad Ossi e Sinnai, 38mm a Villaputzu e Bari Sardo, 33mm a Nuoro. La pioggia ha provocato disagi per allagamenti in varie località dell’isola, ma senza gravi criticità: le precipitazioni sono state abbondanti ma costanti per tutto l’arco della giornata, senza picchi di violenza particolarmente estrema.

Il maltempo si è spostato in Sicilia nel pomeriggio: piogge pre-frontali hanno colpito il messinese jonico e il versante orientale dell’Etna, mentre il fronte della perturbazione atlantica avanzava su trapanese e agrigentino. I parziali pluviometrici sono di 39mm di pioggia a Fiumedinisi, 38mm a Partanna, 33mm a Castelvetrano, 26mm a Modica, 25mm a Linguaglossa, 22mm a Scicli, Santa Croce Camerina, Erice e Aidone, 21mm a Caltagirone e Calatafimi, 20mm a Castellammare del Golfo e Mazara del Vallo, 19mm a Ragusa, 18mm a Marsala, 17mm ad Agrigento, 16mm a Siracusa, Caltanissetta e Pantelleria, 13mm a Trapani, 11mm a Palermo, 10mm a Licata e Monreale, 8mm a Catania.

In serata le piogge hanno raggiunto anche la Calabria, specie meridionale, colpendo in modo particolarmente intenso Reggio Calabria e la sua provincia. Il capoluogo reggino ha così concluso il mese di ottobre con 220mm di accumulo pluviometrico mensile, un dato eccezionale. Nella notte le piogge si estenderanno alla Calabria centro/settentrionale, particolarmente intense sulla fascia jonica.

L’allerta meteo, però, si sposta adesso al Nord. Al Nord/Ovest ha già iniziato a piovere, in modo piuttosto significativo nella Liguria occidentale e in provincia di Imperia dove sono caduti 39mm di pioggia a Carpasio, 25mm a Seborga, 24mm ad Apricale, 23mm a Borgomaro, 22mm a Dolceacqua, 18mm a Testico, 14mm a Sanremo, 13mm a Ventimiglia. Piogge più deboli in Piemonte e Lombardia, ma nella giornata di Lunedì 1 Novembre il maltempo si estenderà a tutto il Centro/Nord con forti piogge e temporali su tutto il territorio nazionale, molto forti in pianura Padana e nella fascia tirrenica.

