Maltempo in Sicilia, tornado a Capo d’Orlando: le FOTO dal Messinese

MeteoWeb

Mentre la pressione sta aumentando su gran parte dell’Italia, portando condizioni di stabilità, all’estremo Sud rimangono solo infiltrazioni fresche che continuano ad arrecare un po’ di nubi irregolari e qualche rovescio residuo. In particolare, è la Sicilia ad essere interessata dai fenomeni più intensi, come dimostra il tornado che si è sviluppato ieri lungo la costa di Capo d’Orlando, nel Messinese. Il vortice si è originato come tromba marina ma è arrivato a toccare la terraferma, diventando così, a tutti gli effetti, un tornado.

Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini del fenomeno.