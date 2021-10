Maltempo tra Lazio e Campania, forti temporali e allagamenti: un centinaio di interventi a Roma, traffico intenso e caos treni

MeteoWeb

Allagamenti e caos treni nelle scorse ore tra Lazio e Campania.

Sono circa un centinaio gli interventi della Polizia Locale sul territorio di Roma a causa della forte pioggia caduta questa notte. Le pattuglie hanno provveduto alla messa in sicurezza di alcune aree con chiusura momentanea di strade interessate da allagamenti e caduta rami e/o alberi, nonché al rilievo di eventuali danni causati dal maltempo. I principali interventi hanno riguardato le zone di Castel Fusano, Primavalle, in particolare Via Pietro Bembo. Inoltre via Guglielmo Marconi, altezza via Cristoforo Colombo, Via delle Vigne, Via Roberto Marcolongo, Via Don Primo Mazzolari, Via Clivo di Scauro, Via delle Fornaci e Via Appia Pignatelli.

Il maltempo che sta interessando la Campania, sta creando forti problemi ai pendolari che si servono dei treni della Circumvesuviana. Come annunciato dall’Ente Autonomo Volturno, ”causa allagamento della stazione di Scafati (Salerno), al momento la circolazione sulla tratta Pompei santuario-Poggiomarino è interrotta. I treni in programma da Poggiomarino partono da Pompei”. Soppressi i treni delle 06:49 da Scafati verso Poggiomarino e quello delle 08:04 sulla tratta inversa. Cancellati anche i convogli delle 0747 in partenza da Napoli verso Poggiomarino e quello delle 09:16 diretto da Poggiomarino a Napoli. Soppressione anche per i treni delle 8 che da Napoli era diretto a Sorrento e quello programmato alle 10 da Sorrento verso il capoluogo campano.

Treni bloccati e linee sospese nella provincia di Latina per i danni dovuti al violento temporale che si è sviluppato nella notte. “Il traffico ferroviario sulle linee Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno è sospeso fino a nuovo avviso per danni dovuti al maltempo nella stazione di Torricola,” ha spiegato RFI. Nonostante il servizio di autobus sostitutivi, sono forti disagi anche su ruote a causa del traffico intenso, con pesanti rallentamenti sulla Pontina in direzione Roma.

Il maltempo ha causato anche la caduta di cavi dell’alta tensione nella zona di Civitavecchia: in via Tirso sono intervenuti alle 00:30 i vigili del fuoco. Probabilmente a causa delle avverse condizioni meteo i cavi sono caduti sia in via Tirso che nel sottostante raccordo autostradale che collega il porto a Viterbo.

Il personale Enel e Terna ha provveduto a verificare la mancanza di tensione.