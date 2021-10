Maltempo, spettacolare tromba marina al largo della Liguria [VIDEO]

MeteoWeb

Situazione meteo in miglioramento in Liguria: l’allerta è stata declassata da rossa a gialla stamani su Genova e il genovesato e sul Ponente ligure dove la forte perturbazione è passata, durante la notte, molto più velocemente del previsto lasciando solo deboli precipitazioni che non hanno prodotto alcun effetto al suolo.

I venti hanno raggiunto gli 80 km/h con raffiche fino a 100 km/h L’allerta resterà arancione nel Levante ligure, ma anche in questa zona della regione non vengono segnalate precipitazioni importanti.

La perturbazione ha scaricato tutta la sua potenza sul Savonese, dove ieri è stato battuto il record storico di precipitazioni che hanno generato frane, allagamenti e gravi danni.

Nonostante il miglioramento in atto, permane l’instabilità: una tromba marina (waterspout) è stata avvistata questa mattina al largo della regione.

