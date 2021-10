Maltempo USA, diversi tornado colpiscono l’Oklahoma: danni a Coweta, grandine come palle da baseball a Norman [FOTO]

MeteoWeb

Diversi tornado hanno colpito l’Oklahoma nella serata locale di domenica e nelle prime ore di lunedì, provocando danni, ma fortunatamente, nessuna vittima.

Forti piogge, vento e fulmini hanno colpito anche alcune parti di Arkansas, Kansas, Missouri e Texas.

Ondate di maltempo di questo tipo non sono insolite a ottobre nelle pianure meridionali, secondo il meteorologo Chuck Hodges del National Weather Service. La tempesta “è stata una specie di configurazione primaverile,” ha spiegato Hodges. “Abbiamo avuto un’umidità insolitamente alta ed è arrivato un sistema meteorologico molto, molto forte“.

Un tornado ha colpito Coweta, sobborgo di Tulsa, provocando danni a una scuola superiore, a case e a una pompa di benzina.

Poco prima, grandine come palle da baseball avevano infranto le finestre e ammaccato auto a Norman, circa 32 km a sud di Oklahoma City.

Oggi sono attese tempeste in parti di Illinois, Wisconsin e Michigan, martedì in Kansas e Oklahoma.