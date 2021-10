Maltempo, veliero con 70 migranti alla deriva nello Jonio al largo della Calabria: situazione disperata

MeteoWeb

E’ una notte drammatica per il maltempo nel mar Jonio dove, al largo di Roccella Jonica (Reggio Calabria) un veliero carico di circa 70 migranti si trova alla deriva tra onde alte oltre 5 metri. Avvistato dal cargo Gundem Makbule, che ha lanciato diversi messaggi di Mayday sulla costa, il veliero rischia di affondare: dal porto di Roccella è partita la motovedetta Cp 326 della Guardia Costiera che sta navigando controvento e con il mare intempesta nel disperato tentativo di raggiungere i migranti e metterli in salvo nella buia e tempestosa notte del mar Jonio in burrasca.