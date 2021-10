Maltempo Veneto, 300 richieste di soccorso nel Padovano: danni a Montegrotto, Abano Terme e Albignasego

MeteoWeb

Dal pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono impegnati in provincia di Padova per un intenso nubifragio che ha interessato il capoluogo euganeo e i comuni di Abano Terme, Montegrotto e Albignasego. Oltre 300 le richieste pervenute alla sala operativa del 115, soprattutto per segnalazione di allagamenti.

I sommozzatori di Venezia sono intervenuti a Giarre, per escludere la presenza di persone in un sottopasso dove vi erano automobili completamente sommerse dall’acqua.

Intervento dei vigili del fuoco anche a Rosolina (Rovigo), dove è il tetto di un supermercato è stato divelto dal forte vento, così come il tetto di un’abitazione a Porto Tolle. Intervento anche nel veneziano, nel comune di Cavarzere.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: