Maltempo Veneto: Zaia firma dichiarazione di stato di crisi per gli eventi eccezionali del 6 ottobre

Ieri, giovedì 7 ottobre, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha firmato la dichiarazione di stato di crisi per le avversità atmosferiche che hanno colpito alcuni territori delle province di Padova, Rovigo e Venezia lo scorso 6 ottobre. Il provvedimento, precisa la Regione, non è da considerarsi esaustivo ed è suscettibile di integrazioni nel caso in cui altri enti dovessero segnalare danni e disagi riconducibili agli eventi meteo eccezionali del 6 ottobre.