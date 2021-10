Maltempo, vento e mareggiate alle Eolie: fermi i collegamenti con le 7 isole

MeteoWeb

Sulle sette isole delle Eolie soffia da ieri sera vento da ovest-nordovest a 40 km/h, con mare forza 5-6: l’unico mezzo che ha viaggiato oggi è stato l’aliscafo “Zibibbo” della Liberty Lines, partito da Salina e con tappe a Lipari, Vulcano e Milazzo.

Disagi nelle scuole, in ospedale e guardie mediche per il mancato arrivo di docenti e operatori sanitari per il cambio di turno. Nella rada di Lipari sono ferme anche due navi cisterna della Marnavi, e due barche a vela, mentre nel porto di Sottomonastero la nave dei rifiuti della Green Fleet e un aliscafo.

